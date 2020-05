Non risponde al telefono, i vigili del fuoco la trovano senza vita all’interno del suo appartamento

SENIGALLIA – Dopo l’ennesima telefonata, senza risposta, ha iniziato a preoccuparsi. Ed ha dato l’allarme. E’ stato così che i vigili del fuoco, entrati all’interno di un appartamento di via Brandani, nel popoloso quartiere della Cesanella, hanno trovato, riverso sul pavimento, il corpo senza vita della cinquantanovenne Simonetta Frugoli (nella foto).

A vegliare la donna il suo inseparabile cagnolino.

Sul posto sono stati fatti subito intervenire anche i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Simonetta Frugoli era molto conosciuta in città in quanto era stata una delle bariste dello Shalimar, la storica discoteca di Senigallia che, per tanti anni, era stata uno dei punti di riferimento della mondanità della costa adriatica.

Il decesso di Simonetta Frugoli sarebbe avvenuto, quasi sicuramente per un malore, nelle prime ore della giornata.

Il corpo della donna, dopo i primi esami, è stato trasferito all’ospedale regionale di Torrette dove sarà effettuato, come previsto in questi casi, l’esame autoptico.

