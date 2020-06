Nessun positivo a Serra de’ Conti: migliaia di mascherine distribuite ai cittadini

SERRA DE’ CONTI – Il Comune e la sezione locale della Protezione civile hanno operato in perfetto accordo per l’emergenza Coronavirus.

E’ questa è l’opinione espressa dal sindaco Letizia Perticaroli. “Abbiamo provveduto, grazie ai volontari della Protezione cCivile, a consegnare in due diverse fasi circa 8.000 mascherine – afferma Letizia Perticaroli – delle quali 1.000 donate dalla ditta Lordflex’s, 4.000 dalla ditta Papi, entrambe di Serra de’ Conti. Altre donazioni ci sono giunte dalle associazioni “Vivere la Piana“ e “Quelli del 6 in condotta“ ed anche da una parrucchiera locale. Infine 1.000 mascherine sono state acquistate dall’Amministrazione comunale. Abbiamo provveduto a consegnare diversi quantitativi di mascherine ai negozi sia del capoluogo che della frazione Osteria e provvediamo a dotare di mascherine quei cittadini che giornalmente si recano in Comune e non ne sono provvisti”.

“A quanto mi risulta – conclude il sindaco – nessun cittadino è stato segnalato come positivo al Covid e questo è certamente un fatto importante. Infine debbo elogiare tutti i cittadini che fino al 17 maggio hanno osservato l’invito a non uscire da casa se non per giustificati motivi, una dimostrazione di grande serietà”.

