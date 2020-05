Nel weekend distribuzione gratuita di mascherine al Circolo Arci Vallone

SENIGALLIA – Il Circolo Arci Vallone, assieme ad altri Circoli Arci, Acli e Csi della zona, ha deciso di attivarsi, con l’entrata in vigore della Fase 2, per la distribuzione delle mascherine donate dal Comitato “Un aiuto per l’Ospedale di Senigallia”. Un contributo importante per ridurre i rischi di nuovi contagi e vincere questa difficile battaglia contro la diffusione del Covid-19.

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una persona malata. La via primaria sono le goccioline del respiro delle persone infette con le quali si potrebbe entrare in contatto tramite la saliva, tossendo e starnutendo o toccandosi con le mani non ancora lavate la bocca, il naso o gli occhi.

Vi ricordiamo dunque di:

– mantenere il distanziamento sociale di minimo 1 metro;

– curare la propria igiene personale, lavandosi spesso le mani;

– indossare la mascherina e, quando necessario, i guanti.

La distribuzione delle mascherine nella frazione di Vallone avverrà nel weekend.

Per maggiori informazioni contattare il Consiglio direttivo del Circolo attraverso la pagina facebook dell’Arci Vallone: https://www.facebook.com/ArciVallone

