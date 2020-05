Nasce l’Associazione dei Tour operator di Confcommercio, Amerigo Varotti nominato presidente

PESARO – Dopo una lunga preparazione si è costituita , in seno alla Confcommercio di Pesaro e Urbino / Marche Nord , ASSO.M.I.T.O. , Associazione Marche Incoming Tour Operator.

L’Associazione , che rappresenta le imprese dell’incoming turistico di TUTTA la REGIONE MARCHE iscritte a Confcommercio ,vede tra i Soci fondatori PICENO TOUR di Ascoli Piceno , CURIOUSITALIA di Pesaro e RIVIERA INCOMING di Pesaro ma sono numerosi i tour operator – specializzati nell’incoming turistico per le Marche – che hanno chiesto l’adesione al nuovo soggetto di Confcommercio.

Organizzazione regionale che intende operare nella filiera nazionale del turismo organizzato di Confcommercio ( FIAVET , FTO) con la necessaria ed opportuna collaborazione.

ASSO.M.I.T.O. – Confcommercio si propone come interlocutore delle Istituzioni locali , regionali e nazionali – in particolar modo della Regione Marche – per le politiche turistiche : un interlocutore serio , competente e propositivo ; credibile e rappresentativo. Un soggetto che può contribuire alla costruzione di una strategia di promozione turistica con la Regione dimostrando la volontà delle imprese aderenti di RIPARTIRE per una NUOVO RINASCIMENTO – dopo l’emergenza coronavirus . Con la consapevolezza che le Marche sono una Regione di straordinaria bellezza e dove la SOSTENIBILITA’ dell’offerta turistica e ambientale sarà il valore aggiunto della nuova POLICY di settore.

ASSO.M.I.T.O. in questa delicatissima fase congiunturale sostiene la richiesta di una maggiore attenzione da parte delle Istituzioni e della politica nei confronti delle imprese del turismo organizzato con la previsione di contributi a fondo perduto per i danni economici derivanti dalla crisi epidemiologica che ha annullato tutto il lavoro e gli investimenti fatti nel biennio 2019-2020 per la promozione della nostra offerta e per quanto sarà necessario per la ricostruzione dei rapporti e delle attività promozionali per il dopo COVID-19.

I soci hanno affidato lapPresidenza di ASSOMITO al Direttore generale di Confcommercio , Amerigo Varotti (nella foto).

Per quanti volessero informazioni sulla nuova Associazione è attiva la mail segreteria@assomito.it

