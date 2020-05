Mezzi agricoli distrutti dalle fiamme alla periferia di Cerreto d’Esi

CERRETO D’ESI – I vigili del fuoco sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, alle ore 19:30, in via San Michele, a Cerreto d’Esi, per l’incendio di un annesso agricolo.

Sul posto sono accorse le squadre dei vigili del fuoco di Fabriano e Arcevia con in supporto un’autobotte da Jesi che hanno spento le fiamme e messo tutta la zona in sicurezza. Coinvolti nell’incendio diversi mezzi agricoli presenti nella struttura.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it