L’Inps scrive: “Le è stata pagata l’indennità di 600 euro Covid-19”. Ma dopo 15 giorni il professionista non ha ricevuto niente

IL GOVERNO, CON IL DECRETO Cura Italia, ha stabilito la misura di un sostegno da 600 euro per i lavoratori autonomi, partite Iva senza cassa e professionisti iscritti alle casse private (per questi ultimi solo se a basso reddito o che abbiano subito riduzione o cessazione della propria attività).

Ma questi soldi non sempre arrivano. Può infatti accadere che l’Inps invia una email ad un professionista anconetano. Questo il contenuto: “Gentile utente, la informiamo che è stata pagata l’indennità di 600 euro Covid-19 in base a quanto previsto dal D.L. 18/2020. Può verificare l’avvenuto pagamento presso la sua banca”.

“Questo messaggio – ci dice il professionista – mi è arrivato dall’Inps il giorno 15 aprile, come si può leggere chiaramente nella email. Nella comunicazione si dichiara che l’indennità è stata pagata. Ebbene non ci crederete ma ad oggi, dopo 15 giorni, non mi è pervenuto nulla! Da questo Governo c’è da aspettarsi di tutto! Ma essere presi in giro no. Non è proprio tollerabile”.

“Il Governo ha promesso che, per metà aprile, tutti avrebbero avuto i soldi ed invece questa è la realtà. Mi hanno anche scritto 3 amici – ci dice sempre il professionista anconetano – ed anche loro sono nella mia stessa situazione”.

