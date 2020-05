Le “invenzioni” del senigalliese Paolo Casagrande riproposte stasera su Rai1

SENIGALLIA – Nuova performance televisiva per il senigalliese Paolo Casagrande. Questa sera, durante la trasmissione “I soliti ignoti” su Rai1, è stata riproposta l’ultima sua esibizione. Un’altra occasione significativa, seppur in un periodo difficile come quello che stiamo vivendo, per promozionare al meglio il nome di Senigallia.

Paolo Casagrande – che ha raccolto tantissimi consensi – ha presentato alcune delle sue straordinarie “invenzioni”.

Nelle foto: alcuni momenti dell’esibizione del senigalliese Paolo Casagrande, riproposta questa sera da Rai1

