La lista civica Serra Migliore: “Anche a Serra de’ Conti è giunto il momento di trasmettere online le sedute del Consiglio comunale”

SERRA DE’ CONTI – “Essendo entrati in piena fase 2 – si legge in un documento della lista civica Serra Migliore – riteniamo doveroso riprendere l’attività su tematiche anche diverse rispetto al Covid-19 in quanto come si dice “The Show Must Go On”.

“Da tempo la nostra lista si è battuta purtroppo invano al fine di consentire ai cittadini serrani e non solo di poter visionare online le sedute del Consiglio comunale di Serra de’ Conti. L’abbiamo richiesto 10 anni fa ma i tempi non erano maturi, l’abbiamo richiesto 1 anno fa ma ancora l’attuale amministrazione ci ha sostanzialmente chiuso la porta in faccia.

“Noi riteniamo tale servizio una grande utilità e una grande forma di democrazia e partecipazione, da qui è nata l’idea di creare un sondaggio sulla nostra pagina facebook per sentire un parere dei cittadini. Vi preghiamo quindi di dire la vostra”.

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it