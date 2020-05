La cessione della Namirial accolta positivamente dall’Amministrazione comunale di Senigallia

SENIGALLIA – “Sono certo che la cessione di Namirial a una grande realtà come Ambienta avrà ricadute positive. Per Senigallia si tratta di un momento storico, perché Namirial, fondata nel 2000 da Enrico Giacomelli e Claudio Gabellini, rappresenta non solo una delle maggiori realtà produttive a livello locale, ma anche un’azienda leader a livello nazionale che ha saputo e saprà dare ancora moltissimo al nostro territorio in termini di buona occupazione, produzione di ricchezza e prestigio. Non posso dunque che rinnovare i miei più sinceri sentimenti di stima e gratitudine a Enrico e Claudio, imprenditori veri, dotati di quella passione, quel talento e di quella visione che sono indispensabili per scrivere le grandi storie. E quella della Namirial è una grande storia, la storia di una società che partita una piccola realtà di provincia ha saputo conquistare nuovi mercati in tutto il mondo grazie a prodotti innovativi e di alta qualità, investendo in particolare sulla gestione e la protezione dei dati, settore diventato strategico nella sfera economica e non solo”.

Così il sindaco di Senigallia Maurizio Mangialardi commenta l’acquisto del 70% delle quote di Namirial Spa da parte di Ambienta, il più importante fondo europeo di Private Equity che si occupa di sostenibilità. Namirial Spa occupa oggi 450 dipendenti, più altri 200 delle società collegate, di cui la maggior parte a Senigallia, che rimarrà in ogni caso il cuore centrale dell’azienda.

“Siamo certi – conclude Mangialardi – che i nuovi assetti sapranno consolidare le eccellenti performance che Namirial ha saputo raggiungere nel corso degli ultimi anni, continuando a crescere sia in Italia che a livello internazionale. Di sicuro il mantenimento del 25% delle quote da parte di Giacomelli e del 5% da parte di Gabellini saprà garantire un legame fondamentale con il territorio, che significa un valore aggiunto nel presente e una garanzia in più per il futuro”.

Nella foto: il sindaco di Senigallia, Maurizio Mangialardi, con Enrico Giacomelli

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it