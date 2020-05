Introvabili alcool denaturato e guanti: la Cna di Pesaro e Urbino denuncia speculazioni

PESARO – Fase II e sanificazione. Tutte le imprese hanno provveduto a sanificare ed igienizzare i locali prima della riapertura del 4 maggio. E molti altri si preparano in vista delle prossime riaperture (16 o 18 maggio e 1 giugno). Ma non sono pochi i problemi in ordine alla igienizzazione.

In primo luogo per le procedure, poi per i costi, in terzo luogo per la difficoltà nel reperire i materiali. E’ diventato quasi introvabile sul mercato uno dei presidi di igienizzazione più comuni: l’alcool denaturato così come i guanti monouso in lattice per i dipendenti.

Per la CNA di Pesaro e Urbino si tratta di una cosa surreale. “Alcol denaturato e guanti – dice Moreno Bordoni, segretario della CNA di Pesaro e Urbino – non si trovano. E quando si trovano sono a prezzi triplicati, quadruplicati. Basti pensare che prima dello scoppio della pandemia un litro di alcol denaturato si trovava in qualsiasi supermercato in una forbice di prezzo che oscillava tra gli 0.80 centesimi e 1,40 al litro. Ora ci vogliono 4-5 euro al litro per avere lo stesso prodotto in vendita diretta (a patto si riesca a trovarlo), fino ad arrivare alla cifra folle di 40 euro al litro nella vendita su alcuni siti online. A tal proposito anche Federconsumatori nei giorni scorsi ha chiesto un intervento delle Autorità.

Stessa cosa dicasi per i guanti in lattice monouso praticamente introvabili. Anche qui i prezzi per una confezione da 100 pezzi si aggiravano dai 3 ai 4,50 euro a scatola prima dello scoppio della pandemia; ora vengono venduti da un minimo di 10-12 in vendita diretta ai 20-25 euro a nei principali siti di vendite online”.

Per la CNA di Pesaro e Urbino ci troviamo in presenza di vere e proprie speculazioni che rischiano non solo di aumentare i costi per le imprese ma anche di mettere in difficoltà la loro ripartenza. Certo al posto dell’alcol denaturato ci sono molti altri igienizzanti (molti dei quali a base alcolica e anche quelli con costi che sono aumentati in maniera esponenziale), ma è inconcepibile come un prodotto indicato da molti come tra i più efficaci e che ha un costo industriale basso (sul quale da sempre è applicata anche una particolare agevolazione sulle accise), abbia un costo che è quasi quadruplicato: nella migliore delle ipotesi. Pensiamo siano in corso manovre speculative anche per i guanti in lattice e per questo chiediamo che intervengano gli organi di controllo e le autorità competenti”.

