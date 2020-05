Iniziata la distribuzione alla popolazione delle 40.000 mascherine reperite dal comitato “Un aiuto per l’Ospedale di Senigallia”

SENIGALLIA – Si è appena conclusa in modo più che positivo e con grande risposta da parte dei cittadini, la prima giornata di distribuzione delle mascherine chirurgiche certificate, destinate alla popolazione di Senigallia, ad opera del comitato Senigallia Facciamo Eco.

Il Comitato ha prontamente risposto alla richiesta di concorrere a collaborare alla straordinaria operazione di distribuzione capillare, gratuita e diretta delle 40.000 mascherine, reperite dal comitato “Un aiuto per l’Ospedale di Senigallia” anche grazie alla generosa donazione del gruppo imprenditoriale So.Di.Co. della famiglia Colomboni.

In questo periodo di emergenza e di isolamento, che ha reso difficile procurarsi i dispositivi di protezione individuale, indispensabili per limitare la diffusione del virus e ridurre i contagi, la possibilità ora di disporre per il proprio nucleo familiare di mascherine in modo gratuito si è rivelata un’azione di utilità pubblica essenziale per la collettività.

Insieme a Senigallia Facciamo Eco, hanno aderito generosamente all’appello e si sono resi disponibili a partecipare a questo progetto civico di vasta portata, moltissimi cittadini e soggetti privati, circoli e comitati, attività commerciali di quartiere, volontari, istituti bancari, realtà associative ed imprenditoriali: ciascuno ha fatto confluire la propria azione all’interno di una cornice organizzativa condivisa e ineccepibile.

L’operazione di distribuzione dei dispositivi, strutturata in modo capillare per raggiungere ogni quartiere dalla città, si sta compiendo grazie ad operatori e volontari senza creare assembramenti e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di contenimento del contagio.

Per quanto riguarda i residenti della frazione Cesano, Senigallia Facciamo Eco ricorda che la distribuzione dei dispositivi ha preso avvio e continuerà presso il locale della Caritas attiguo alla Chiesa del Cesano dalle 14:30 alle 18:30 secondo il seguente calendario:

4/ 05: Strade Prima, Seconda, Terza, Quarta, Quinta e Sesta

5/ 05: Strade Settima, Ottava, Nona e Decima

6/ 05: S.S. Adriatica Nord, Strada della Marina, Strada della Bruciata

7/ 05: S.S. Adriatica Nord, Strada della Marina, Strada della Bruciata

Senigallia Facciamo Eco – si legge in un comunicato – dà il suo contributo poiché si riconosce pienamente nei valori da cui scaturisce questo grande progetto, esemplare per il fatto che è nato ancora una volta dai cittadini per i cittadini, da quell’humus che genera azioni fruttuose.

