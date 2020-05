Il sindaco Bacci: “Impegnati per la migliore soluzione ma oggettivamente così Corso Matteotti è improponibile”

JESI – “Resto francamente meravigliato dal comunicato dell’Associazione Jesi Centro con il cui presidente ho sempre mantenuto rapporti di lealtà e correttezza. Come ribadito anche nell’ultima occasione, l’Amministrazione comunale è impegnata a trovare la migliore soluzione che contemperi l’interesse generale della città con le legittime aspettative degli operatori commerciali”.

Così il sindaco Massimo Bacci che continua: “È fuor di dubbio che Corso Matteotti sia rimasto se non l’unico, quantomeno tra i pochi viali dei centri storici italiani nelle stesse condizioni in cui si trovava quando era libero l’accesso alle auto: una impietosa striscia di asfalto tra due marciapiedi scivolosi. Restituire piena dignità al Corso resta un obiettivo chiaro e preciso di questa legislatura, con la quale ci siamo presentati davanti ai cittadini per continuare un’esperienza amministrativa che ha permesso a Jesi un oggettivo cambio di passo ed una attrattiva – solo per restare al centro storico – che ha dato vivibilità e vivacità ad una zona che, come ben ricorderanno tutti, stava morendo.

Non siamo – conclude il sindaco – e non saremo mai contro gli operatori commerciali. Siamo viceversa con chi crede in una città migliore, in un centro vivo e aggregante, in una comunità che sappia cogliere le opportunità del cambiamento per ripensare se stessa, migliorarla, renderla inclusiva in nome di salute, qualità della vita e ambiente”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it