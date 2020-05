Il settore della moda in crisi reagisce domenica sera con un evento sul web

SENIGALLIA – L’emergenza coronavirus ha messo in forte difficoltà molti settori lavorativi. Tra questi c’è anche quello della moda e con esso il mondo del wedding con le ricche collezioni di abbigliamento cerimonia e sposi. Dal 15 giugno con la riapertura di teatri e cinema riprenderanno i tanti amati eventi live dedicati alla musica, ai vari tipi di concorsi e a quelli della moda

In attesa di ritornare ad ammirare dal vivo le suggestive serate di spettacolo e di moda nelle piazze gli eventi web non si fermano e a tal proposito domenica 31 maggio, alle ore 21,30, andrà in onda “La Bussola 2.0 fashion night web”.

Con la direzione artistica e la conduzione di Marco Zingaretti, modelli e modelle dell’agenzia Relife servizi presenteranno dei flash moda delle ultime collezioni dei settori fashion, cerimonia e sposi. Alla serata non mancheranno momenti di spettacolo e di intrattenimento.

Per l’occasione saranno presenti in collegamento Miss Italia 2018 nonché concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, Carlotta Maggiorana, la cantante show girl e beniamina del pubblico di “Non è la Rai” Sabrina Marinangeli, la tanto amata ballerina e attrice Alice Bellagamba, il duo canoro dei Jalisse vincitori nel 1997 del Festival di Sanremo e saranno presenti i cabarettisti Lucia Fraboni e Stefano Ranucci (in arte Stamura e Nello).

La regia ed i momenti moda sono diretti da Giuseppe Filloramo.

L’evento web sarà trasmesso sulla pagina facebook de “La Bussola by Giovenali” e sui profili dei protagonisti.

