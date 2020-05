Il fumo crea problemi alla viabilità: pronto intervento dei vigili del fuoco / VIDEO

FALCONARA – I vigili del fuoco sono intervenuti domenica sera, alle ore 22, in via Saline, a Castelferretti, per spegnere l’incendio di un cumulo di potature il cui fumo rischiava di creare problemi alla viabilità autostradale.

La squadra dei vigili del fuoco, intervenuta sul posto con due automezzi, ha spento le fiamme e bonificato l’area interessata dall’incendio.

QUI SOTTO il video dell’intervento:

