Il cordoglio dell’Amministrazione comunale di Trecastelli per la scomparsa di Giuliano De Minicis

TRECASTELLI – Anche il sindaco Marco Sebastianelli e l’Amministrazione comunale di Trecastelli esprimono il loro profondo cordoglio per la scomparsa di Giuliano De Minicis e la propria vicinanza ai familiari. Una grande perdita per il mondo della cultura e della creatività, a cui De Minicis, Direttore artistico e fondatore di Dmp Concept, si dedicava da sempre.

Con una grande esperienza, apprezzata a livello nazionale, di comunicazione, grafica e organizzazione di prestigiosi eventi culturali, De Minicis lascia un segno indelebile anche nella Città di Trecastelli, per la quale ideava e realizzava con la sua fervida creatività importanti progetti grafici di eventi e manifestazioni.

Il sindaco di Trecastelli Marco Sebastianelli (nella foto con Giuliano De Minicis) dichiara: “Ho appreso con profondo dolore e costernazione l’improvvisa scomparsa di Giuliano De Minicis. Collaboratore esemplare del nostro Comune, De Minicis è stato per noi un punto di riferimento importante e lascia un vuoto incolmabile. Ci tengo a porgere alla famiglia le più sentite condoglianze mie personali e di tutta la cittadinanza di Trecastelli”.

Ed anche l’assessore alla Cultura della Città di Trecastelli Liana Baci e il direttore del Museo Nori De’ Nobili Stefano Schiavoni esternano il loro dolore per la repentina scomparsa di Giuliano De Minicis e porgono le più sentite condoglianze ai familiari. Direttore artistico e fondatore di Dmp Concept, Giuliano De Minicis è da sempre stato vicino alla figura di Nori De’ Nobili, curando progetti grafici a lei dedicati e l’allestimento di diverse mostre, tra cui nel 2005 l’esposizione di opere della De’ Nobili al Parlamento Europeo a Bruxelles, realizzata ancora prima dell’apertura del Museo.

L’assessore Liana Baci dichiara che: “Perdo un amico, un uomo che sapeva modellare le idee con il suo lavoro, un uomo la cui umanità arrivava dritta al cuore; perdiamo un professionista, un artista che riusciva a plasmare pezzi unici attingendo alle infinite risorse del suo ricco ed esclusivo mondo creativo”. Prosegue il Direttore del Museo Stefano Schiavoni: “L’improvvisa scomparsa di Giuliano De Minicis lascia noi del Museo Nori Dè Nobili increduli e addolorati. In questi giorni si stava lavorando insieme per l’uscita di un catalogo, alcuni giorni addietro Giuliano ed i suoi collaboratori avevano realizzato un nuovo video sulla figura di Nori. Come sempre da decenni, abbiamo discusso, condiviso idee e ipotizzato progetti futuri. Mi mancherà la sua amicizia, la sincerità e la fantasia, quella particolare creatività che esprimeva con il grande amore per il suo lavoro”.

