Fosforo la festa della scienza sarà per tre giorni (8-9-10 maggio) sui social in attesa di una inedita versione live in estate

SENIGALLIA – Fosforo compie 10 anni e, come da tradizione, lo farà a modo suo festeggiando con tanta scienza per i bambini di oggi e, perché no, anche quelli di ieri. Dunque la decima edizione della Festa della Scienza di Senigallia ci sarà e in due versioni: sui social nel weekend 8-9-10 maggio mentre la festa live, dove spegneremo tutti insieme le 10 candeline col tradizionale botto, è rimandata a estate inoltrata. Fosforo infatti, insieme al Comune di Senigallia, è allo studio di una versione compatibile con le future disposizioni governative che possa animare un intero week-end dell’estate senigalliese 2020. Numerosi anche per questa edizione i partner che interverranno e le attività scientifiche che arriveranno da tutt’Italia con la collaborazione del Consiglio Nazionale per le Ricerche, l’Istituto Nazionale di Astrofisica, l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, la Fondazione Veronesi e l’Associazione Italiana Ricerca sul Cancro. Non mancherà l’apporto di tre Università: l’Università Politecnica delle Marche, l’Università di Camerino e l’Università di Genova e di tanti Enti e Associazioni di divulgazione della scienza. La nuova formula come sempre è frutto del lavoro di sostenitori che da sempre hanno creduto nell’iniziativa come il Comune di Senigallia, il Gruppo Imprenditori Senigalliesi e la Fondazione Città di Senigallia, con il supporto dell’Assemblea Legislativa delle Marche.

In attesa della nuova versione estiva della kermesse scientifica più grande e longeva delle Marche, nelle giornate dell’8-9-10 maggio per festeggiare la ricorrenza della decima edizione i ragazzi di fosforo vi aspettano su Instagram e Facebook per intrattenervi con alcune attività, per tutti e tre i pomeriggi alle 16.00.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it