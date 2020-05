Finisce fuori strada con l’auto, quarantacinquenne perde la vita a Serra Sant’Abbondio

SERRA SANT’ABBONDIO – Un tragico incidente stradale si è verificato, questa mattina, nel territorio di Serra Sant’Abbondio. Poco dopo le 5, in via Colombara, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri di Pergola, un’auto è finita fuori dalla sede stradale.

Il conducente, l’ex calciatore ed ora allenatore Daniele Polselli (nella foto), di 45 anni, in seguito al violento schianto, è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura. A causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto con il terreno Daniele Polselli è deceduto sul colpo. Ed inutili sono stati i tentativi di rianimarlo da parte del personale sanitario intervenuto sul posto.

Una tragedia che ha scosso la comunità di Serra Sant’Abbondio e tutto l’ambiente del calcio marchigiano dove Daniele Polselli era molto conosciuto ed apprezzato. Ottimo calciatore (ha militato nel Serra Sant’Abbondio, squadra del suo paese, nella Falco Acqualagna e nel Piobbico), negli ultimi anni aveva allenato la Frontonese.

