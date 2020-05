Fermato dai carabinieri per un controllo sulla Statale viene trovato con la cocaina nell’auto: senigalliese denunciato

SENIGALLIA – Nella giornata di ieri i carabinieri della Compagnia di Senigallia hanno denunciato un uomo per detenzione di droga ai fini di spaccio. L’attività è stata svolta durante la mattina, quando, durante un posto di controllo lungo la Statale 16, in zona Cesano, i carabinieri hanno intimato l’alt ad una BMW 116, che transitava a velocità sostenuta.

Alla guida hanno identificato un uomo di 43 anni, residente a Senigallia, che durante le attività dei militari ha mostrato segni di nervosismo e ingiustificata agitazione.

Gli uomini dell’Arma, insospettiti dal suo anomalo comportamento, hanno deciso di sottoporlo ad un controllo più approfondito. All’interno dell’auto, nascosto nel vano portaoggetti della portiera anteriore sinistra, hanno trovato un involucro avvolto con nastro da pacchi, che è risultato contenere 5,3 grammi di cocaina. Inoltre, nella borsa in pelle dell’uomo, che era posizionata sul sedile posteriore, hanno trovato un bilancino di precisione, che sarebbe servito per suddividere la droga in possesso in dosi pronte per la vendita al dettaglio.

L’uomo è stato quindi portato in caserma dove gli è stata notificata l’elezione di domicilio per il reato di detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica di Ancona.

