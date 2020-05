Ergonomia e psicologia ambientale a scuola: iniziativa di Ipse-Poliarte al Corinaldesi di Senigallia

SENIGALLIA – “L’aula che vorrei”, “La nostra aula ideale”, “Una stanza dagli studenti, per gli studenti”. Sono questi gli slogan scelti dai ragazzi della IV C.A.T. e III TEC. dell’Istituto Corinaldesi di Senigallia per i progetti dell’ aula desiderata, con indicazioni ben chiare sui loro bisogni legati all’apprendimento: abbattimento del rumore, possibilità di configurare il setting in relazione alle attività, colori scelti ad hoc per stimolare la mente, aree relax, luoghi dedicati alla lettura, ottimizzazione di luce ed aria naturale. Non solo, è emersa anche una promettente creatività riguardo la divisione degli spazi sovvertendo, in alcuni casi, la concezione dell’aula tradizionale.

E’ grazie ad un protocollo d’intesa tra l’Istituto senigalliese e l’Accademia di Belle Arti e Design Poliarte di Ancona che tutto questo è stato possibile, collaborazione nata per creare interventi formativi di connessione tra le due strutture.

Gli elaborati sono frutto del corso “Concept per aula didattica innovativa. Come ergonomia e psicologia ambientale supportano la progettazione”, tenuto dai docenti dell’Accademia Catia Mengucci e Andrea Montesi, che hanno introdotto gli studenti ai principi fondamentali delle due discipline: come il colore, la luce, la forma e la qualità fonica di uno spazio influiscono sul nostro comportamento e come si può rendere più confortevole l’ambiente rispettando i principi di ergonomia applicata quali la visibilità, l’affordance e il mapping.

Il corso, fortemente voluto dai proff. dell’Istituto, Alessandra Ansuini, Caterina Panichi e Roberto Coppola, è stato inserito nella programmazione didattica per le ore di potenziamento nel triennio Costruzione Ambiente e Territorio dedicate appunto all’Arte, Design e Progettazione d’Interni.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it