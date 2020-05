Due persone arrestate dagli agenti del Commissariato di Fano nell’ambito di un’inchiesta sullo spaccio di droga

FANO – Personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Fano, al termine di un’indagine antidroga coordinata dalla Procura della Repubblica di Pesaro, ha tratto in arresto un italiano e un albanese, ritenuti essere dediti allo spaccio di stupefacenti.

In particolare gli agenti del Commissariato di P.S. fanese, nel corso della loro attività di pattugliamento, avevano modo di notare i movimenti sospetti di alcuni giovani che, utilizzando gli scooter, si spostavano dal centro verso il quartiere Fenile. I successivi approfondimenti investigativi condotti dai poliziotti diretti dal dirigente Stefano Seretti, avvaloravano l’ipotesi di un’intensa attività di spaccio, con il coinvolgimento di numerosi giovani fanesi e mettevano in luce il collegamento tra quell’illecita attività e un analogo fenomeno presente nel quartiere Centinarola.

In entrambi i casi, i movimenti sospetti si concentravano nei pressi dei piccoli agglomerati di esercizi pubblici dei due quartieri.

Gli agenti, individuati i presunti spacciatori, un italiano e un albanese residenti a Fano, già noti alle Forze dell’Ordine, effettuavano una serie di perquisizioni nei loro confronti, rinvenendo e sequestrando 120 grammi di marijuana, oltre 6000 euro ritenuti essere il provento dello spaccio e materiale per il confezionamento delle dosi. I poliziotti procedevano quindi all’arresto delle due persone, una delle quali – il cittadino albanese -, risultava essere irregolare sul territorio nazionale e colpito da un provvedimento di carcerazione per la pena detentiva di anni 6 e mesi 2, inflitta per reati in materia di stupefacenti, consumati in passato.

