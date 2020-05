Doglioni e Carloni: “La provincia di Pesaro esclusa dai fondi per le zone rosse”

Il segretario provinciale della Lega ed il consigliere regionale: “Ora la Regione deve imporsi e far cambiare il Decreto Rilancio”

FANO – “E’ assurdo dover constatare come la nostra provincia di Pesaro-Urbino, dichiarata Zona Rossa nel DPCM del 8/3/2020, non sia stata inserita tra quelle beneficiarie dei 200 milioni di euro inseriti nel Decreto Rilancio pubblicato nella GU due giorni fa. Ancora più assurdo che il Presidente della Provincia Paolini ed il Governatore Ceriscioli non se ne siano accorti e non lo abbiano fatto notare al Governo”

In una nota il segretario provinciale della Lega Ludovico Doglioni ed il consigliere regionale Mirco Carloni chiedono un intervento diretto della Regione per cambiare il DL Rilancio.

“Davanti ad un palese errore del Governo la Regione non può stare in silenzio ed auspichiamo che si attivi con la massima sollecitudine già nella giornata odierna per intraprendere ogni azione necessaria per far modificare il Decreto Rilancio, come già sta facendo il Governatore del Veneto Zaia. Dobbiamo tutelare la nostra Provincia, così duramente colpita dal Covid 19, e dobbiamo recuperare tutte quelle risorse economiche che il Governo ha messo a disposizione per i territori più danneggiati dalla pandemia. La nostra Provincia ha subito danni incalcolabili, sia da punto di vista di perdite umane, sia per quanto riguarda l’aspetto economico/sociale con la chiusura di innumerevoli attività, con il turismo in ginocchio e con le attività manufatturiere in grandissimo affanno”.

“Recuperare questi fondi – concludono Doglioni e Carloni – potrebbe almeno aiutare a ristorare i bilanci di molte imprese e farci superare questo momento difficilissimo, quindi, massima attenzione e forza per non farci scippare anche questa opportunità”.

