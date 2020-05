Da Pergola un messaggio di speranza in tempi di Coronavirus: inaugurata la Gelateria del Corso

PERGOLA – Investire e credere nel presente e futuro, aprendo un’attività. Arriva da Pergola, in questo difficile periodo di emergenza, una bellissima storia di speranza, coraggio e fiducia. Lungo corso Matteotti, il cuore della città, Agim ed Helsena hanno inaugurato la Gelateria del Corso.

Il sindaco Simona Guidarelli e l’assessore Sabrina Santelli hanno portato il proprio saluto e quello di tutta l’amministrazione comunale, congratulandosi con i due ragazzi: «Un grande in bocca al lupo – evidenzia Guidarelli – ad Agim ed Helsena che hanno rilevato la gelateria e, in questo momento così difficile, inaugurano la loro attività. Grazie a loro e a chi fino ad ora ha gestito la gelateria, punto di riferimento da tanti anni in paese».

Il sindaco tiene a sottolineare l’importanza di una nuova attività nel centro storico: «Ogni singola attività, nei piccoli paesi, in questi anni di crisi, ha ancora più valore non solo per il lavoro in sé, ma anche per il servizio che offre alla cittadinanza e, in casi come questo, perché contribuisce a mantenere vivo il centro storico».

E c’è un altro aspetto rilevante, quello dell’integrazione, sul quale si sofferma l’assessore Santelli: «La comunità pergolese è contenta di arricchirsi di famiglie straniere che si integrano nella comunità. Ci fa molto piacere che si sentano accolti nella nostra città. In questo particolare momento storico l’Albania ha dimostrato di essere una nazione con grande cuore e di ricambiare l’accoglienza ai loro connazionali, e noi come amministrazione siamo felici che Agim ed Helsena abbiano scelto Pergola ed aperto questa attività».

