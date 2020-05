Da lunedì a Senigallia riapre la Biblioteca comunale Antonelliana per il solo servizio di prestito e restituzione dei libri

SENIGALLIA – Da lunedì 25 maggio riapre al pubblico la Biblioteca comunale Antonelliana per il solo servizio di prestito e restituzione dei libri.

Al fine di garantire la sicurezza degli utenti, l’accoglienza è stata organizzata in modo da rispettare tutte le norme anti Covid.

Non sarà invece ancora possibile, in attesa di ulteriori direttive, utilizzare la sala di studio, scegliere i libri direttamente dallo scaffale, effettuare ricerche e richieste di prestito interbibliotecario, leggere periodici e quotidiani in emeroteca.

Questi gli orari di apertura: dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 13, il martedì e il giovedì anche dalle ore 15,30 alle ore 18,45.

Si ricorda che è sempre possibile consultare il catalogo online Bibliomarchenord.

Per informazioni contattare i numeri 0716629302 e 0716629330, o scrivere all’indirizzo email biblioteca@comune.senigallia.an.it

