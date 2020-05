Da lunedì a Corinaldo uffici comunali di nuovo aperti al pubblico ma con accesso solo su appuntamento

CORINALDO – Da lunedì 18 maggio, uffici comunali di nuovo aperti al pubblico, ma con accesso regolato. Per agevolare l’accesso ai servizi comunali, garantendo la sicurezza dei cittadini e tenuto conto dei concomitanti lavori di ristrutturazione del palazzo comunale, l’Amministrazione ha stabilito che i cittadini necessitanti di avere colloqui diretti con il personale addetto ai servizi comunali (riguardo a pratiche che non sia possibile trattare telefonicamente o via email) o che debbano consegnare documentazione che, ugualmente, non possa essere trasmessa via email, possono recarsi solo su appuntamento presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico (Via del Corso, di fronte al Palazzo comunale) dove i dipendenti comunali saranno disponibili con le seguenti modalità:

Lunedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Ufficio Cultura tel. 0717978607

Martedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Assistente sociale tel. 0717978606

Mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Uffici segreteria e scolastici tel. 0717978602

Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 Ufficio tecnico tel. 0717978620,

dalle ore 15.00 alle ore 18.00 Assistente sociale dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00

Ufficio servizi finanziari tel. 0717978612

Gli uffici Servizi Demografici (tel 0717978628) e Polizia Locale (tel. 0717978630) continuano a ricevere il pubblico, su appuntamento, presso le rispettive sedi a pianoterra del palazzo municipale.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it