Container pieno di piccoli elettrodomestici in fiamme a Jesi

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 17:30, in via Don Minzoni, a Jesi, per l’incendio di un container scarrabile con all’interno piccoli elettrodomestici.

Sul posto la squadra dei vigili del fuoco di Jesi con due autobotti ha spento l’incendio utilizzando schiuma antincendio e acqua.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it