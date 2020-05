Consiglieri con mascherine e guanti: a Ostra torna a riunirsi il Consiglio comunale

OSTRA – Torna a riunirsi il Consiglio comunale di Ostra, in seduta ordinaria e pubblica ed in prima convocazione, per sabato 30 maggio, alle ore 9, e in seconda convocazione per domenica 31 maggio, sempre alle ore 9, presso la Sede comunale.

Nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti, ogni consigliere è tenuto ad indossare la mascherina. All’ingresso della Sala del Consiglio saranno messi a disposizione il gel per le mani ed i guanti.

Nel corso della seduta saranno trattati i seguenti argomenti iscritti nell’ordine del giorno:

Comunicazioni del sindaco e risposta alle interrogazioni. Verifica delle quantita’ e qualita’ delle aree e fabbricati da destinare alle residenze, alle attivita’ produttive e terziarie (art.172, 1^ comma, lett. C del d.lgs. 267/2000 e successive modificazioni). Approvazione del programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione per l’anno 2020 (art. 3 comma 55, legge 24 dicembre 2007, n. 244). Approvazione piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2020-2022 (art.58, decreto legge 25 giugno 2008, n°112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n°133). Oneri di urbanizzazione da riservare alle chiese e servizi religiosi (bilancio 2020) – accantonamento somma. Approvazione programma triennale 2020 – 2022 ed elenco annuale delle opere pubbliche ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. N. 50/2016 Documento unico di programmazione (d.u.p.) periodo 2020-2022. Discussione e conseguente deliberazione (art. 170, comma 1 del d.lgs. N. 267/2000). Approvazione del regolamento per la disciplina dell’imposta municipale propria (imu) Imposta municipale propria (i.m.u.) – approvazione aliquote per l’anno 2020. Approvazione regolamento per la riscossione coattiva delle entrate comunali. Approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 (art. 151 del d.lgs n. 267/2000 e art. 10, d.lgs. N. 118/2011). Costituzione di servitu’ di passaggio del metanodotto denominato “allacciamento biometano en ergon” in zona zipa. Ditta snam rete gas.

