Chiaravalle, l’Associazione L’isola chiede agli amministratori comunali una riduzione dei compensi per interventi a sostegno dei cittadini

CHIARAVALLE – L’Associazione culturale L’isola di Chiaravalle opera alcune considerazioni in merito alla crisi innescata dal Covid-19. “Qualche giorno fa – sottolineano i membri dell’Associazione – è apparso su alcune testate online un articolo in cui il Pd di Chiaravalle propone alcune iniziative a sostegno delle attività economiche e, più specificatamente, a sostegno del tessuto commerciale cittadino, proponendo di mettere a disposizione spazi pubblici per venire incontro, in particolare, alle esigenze di bar, ristoranti e simili che necessitano di spazi adeguati per ottemperare alle norme sul di stanziamento.

“Sono iniziative che la nostra Associazione – continua la nota – ritiene molto interessanti. Si ritiene anche utile cogliere la proposta avanzata da Rifondazione Comunista e ripresa in un commento all’articolo da Giuliano Brandoni di procedere, su base volontaria, a un decurtamento dei compensi agli amministratori. Si potrebbe utilizzare questa nuova risorsa nel miglioramento dell’arredo urbano in modo da renderlo più adeguato alle nuove esigenze.

“Precedenti amministrazioni hanno proceduto a riduzioni dei compensi in occasione della crisi economica iniziata nel 2008 per interventi a sostegno dei cittadini più colpiti e l’allora consigliere comunale Gobbi, attuale presidente del Consiglio, fu un grande sostenitore di questa operazione. Riteniamo che nel suo ruolo di presidente del Consiglio Lorenzo Gobbi possa farsi promotore di una iniziativa in tal senso”.

