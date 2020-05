Chiaravalle, Jacopo Falà (Pd): “La nostra proposta per aiutare le attività commerciali sia al più presto discussa in Consiglio”

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE – Jacopo Falà torna sulla proposta avanzata dal PD per alleviare le difficoltà in cui versano oggi, a causa del Corona Virus le attività commerciali di Chiaravalle.

“La proposta relativa a tasse locali e spazi pubblici di cui il nostro partito si è fatto portatore, in modo aperto, costruttivo e collaborativo, – sottolinea Falà – ha trovato una positiva accoglienza tra cittadini, commercianti e forze politiche. Il nostro gruppo consiliare ha così deciso -continua il consigliere Pd – di depositare una mozione condivisa con la consigliera comunale del Movimento 5 Stelle Clelia Buratti. Auspichiamo che sia convocato al più presto il consiglio comunale per discutere il testo e che siano contestualmente convocate le commissioni consiliari, a partire dalla prima, per elaborare misure concrete in uno spirito unitario di solidarietà cittadina”.

