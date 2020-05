Ceriscioli pronto a tornare sui suoi passi: “La presidenza della Regione? Sono sempre a disposizione”

A Castelsantangelo sul Nera il presidente ha partecipato alla riapertura del primo albergo dopo il sisma: “Messi a dura prova come Giobbe, ripartiamo ma al Governo chiediamo attenzione”

CASTELSANTANGELO SUL NERA – “Di fronte a tutte le difficoltà, con grande determinazione e forza, siamo ripartiti. Abbiamo dimostrato di saper fare squadra. Adesso giochiamoci la partita fino in fondo perché ce lo meritiamo. Un’attività che riparte, con lo spirito giusto, diventa un punto di riferimento per tutti. Al governo continueremo a chiedere maggiore attenzione per la ricostruzione delle nostre comunità”. Lo ha detto il presidente della Regione, Luca Ceriscioli, intervenuto, a Castelsantangelo sul Nera (MC), alla riapertura della prima struttura alberghiera dell’appennino marchigiano dopo il sisma.

A quattro anni dal terremoto, è tornato in attività l’albergo-ristorante “Dal Navigante”. Delocalizzato rispetto al precedente edificio, da demolire, la nuova struttura – con una superficie di circa mille metri quadrati – dispone di 20 camere e una sala ristorante da 90 posti. Tornerà a lavorare come hanno già fatto alcuni agriturismi nelle zone terremotate, pronti ad accogliere i turisti, nel rispetto del distanziamento sociale imposto dal coronavirus.

All’inaugurazione sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore regionale Angelo Sciapichetti, l’arcivescovo di Camerino-San Severino Marche Francesco Massara, il sindaco Mauro Falcucci, il presidente della Provincia di Macerata Antonio Pettinari.

Ceriscioli ha colto l’occasione per “rinnovare l’impegno, mai venuto meno, di restituire alle nostre terre la piena dignità di cui merita. Troviamo, ogni giorno che passa, insopportabile una situazione che riteniamo profondamente ingiusta. All’ingiustizia delle regole si aggiunge il fatto che, in altre parti d’Italia, quei vincoli, a noi imposti, sono stati sciolti. Ritengo la cosa ancor più incomprensibile, perché abbiamo mostrato, come comunità regionale, che quando l’impegno ricade su di noi, le cose riusciamo a farle bene e meglio di altri”.

Il presidente ha detto che “ci sentiamo leoni in gabbia e da questa gabbia vogliamo uscire. Dopo quanto è accaduto, le Marche sembrano Giobbe: messo a dura prova da tutti i punti di vista, non perde mai la fede. Come Giobbe ripartiamo, però, dalla bellezza della creazione: questa non ci manca. L’abbiamo nel paesaggio e nel territorio che ci circonda, la mostriamo in quello che facciamo e sappiamo fare. Forti di questo spirito e di questa consapevolezza, rinnoviamo l’impegno a ribaltare le cose. Abbiamo di fronte tre mesi di over time: domani si sarebbe dovuto votare per le Regionali. Giocherò questi tre mesi di supplementari per portare a casa quello che serve alle Marche, per convincere il Governo a darci, finalmente, quello di cui abbiamo diritto per ricostruire i nostri territori”.

“Sono sempre a disposizione senza alcun atteggiamento sdegnoso”. ha poi aggiunto il presidente Ceriscioli, rispondendo ad una domanda sull’ipotesi che il centrosinistra marchigiano possa tornare a chiedergli di candidarsi alle prossime elezioni regionali. Ceriscioli ha ricordato “che il suo passo indietro è stato dettato dal fatto che la coalizione non si aggregava attorno al mio nome”.

“È importante arrivare alle elezioni con la massima coesione così che il nuovo presidente possa lavorare con il più ampio sostegno”, ha quindi aggiunto il governatore delle Marche. Quindi Ceriscioli ha evidenziato anche il ruolo della Regione nell’emergenza Covid: “Ha avuto un ruolo più attivo rispetto al sisma, dove siamo stati costretti solo a rispettare le norme che sono arrivate dal governo centrale”.

Nell’occasione uUn endorsement a favore della ricandidatura di Luca Ceriscioli alla presidenza della Regione è arrivato dall’assessore regionale Angelo Sciapichetti.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it