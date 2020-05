Canne e sterpaglie in fiamme a Chiaravalle vicino alla ferrovia / VIDEO

CHIARAVALLE – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle ore 15:45, in via Ruffilli, a Chiaravalle, per un incendio di canne e sterpaglie nei pressi della linea ferroviaria.

Sul posto la squadra del distaccamento VF di Jesi con autobotte e mezzo 4×4 e tre automezzi in supporto dalla sede centrale di Ancona.

Gli 11 vigili del fuoco sul posto hanno spento le fiamme ed evitato la propagazione dell’incendio alla vicina cabina di trasformazione elettrica.

Bruciati circa 3200 metri quadrati di sterpaglie.

L’intervento dei vigili del fuoco è terminato alle 18:15.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

