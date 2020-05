Berluti ed Emili chiedono al sindaco di far chiarezza sulla situazione al Centro per anziani Corradorini di Mondolfo

MONDOLFO – I consiglieri comunali e portavoce del M5S Mondolfo Marotta, Giovanni Berluti e Silvana Emili, invitano nuovamente il sindaco Nicola Barbieri a rilasciare una informativa pubblica sulla situazione aggiornata del Centro Residenziale per Anziani Corradorini di Mondolfo, che lui stesso aveva definito grave in una intervista televisiva in cui aveva anche aggiunto la presenza di diversi decessi.

“Dopo la riunione del 21 aprile – si legge in una nota dei due consiglieri del M5S – della Commissione vigilanza e controllo, riunitasi dopo le nostre richieste, alla quale ha partecipato lo stesso sindaco, dove la Coos Marche si è impegnata a fornire maggiori informazioni, è stata trasmessa alla commissione, in data 4 maggio 2020, una relazione dettagliata e aggiornata con le varie azioni poste in essere fino al 24 aprile 2020.

“Riteniamo sia tempo che, fatto salvo il rispetto della privacy, le informazioni sullo stato dei nostri anziani, tanto cari alla comunità mondolfese, come pure del personale e della struttura del “Corradorini” siano doverose e debbano avere la più ampia condivisione nella massima trasparenza e senza ulteriori ritardi”.

