Banda larga, a San Costanzo raggiunta la quasi totalità delle unità immobiliari con tecnologia Fwa

SAN COSTANZO – Nello scorso mese di marzo, in concomitanza con il lockdown che ha portato tante famiglie e lavoratori a proseguire le loro attività in modalità digitale da remoto, l’Amministrazione comunale di San Costanzo ha avviato una attività di indagine con tutti gli operatori nazionali di telefonia per conoscere lo stato dei servizi e le tecnologie offerte per la connettività dati sul nostro territorio comunale. Una attività che ha consentito di formulare un quadro della situazione attuale sulla disponibilità di tali servizi, oltre che avviare dei canali di comunicazione diretta con le aziende per conoscere i loro piani di sviluppo e fornire un punto di vista privilegiato sulle caratteristiche del nostro territorio e sulle esigenze dell’utenza residente, sia privata che aziendale.

Grazie a questa attività è stato possibile giungere ad un primo importante risultato che riguarda la copertura al 95% delle 2.607 unità immobiliari del nostro territorio comunale con il servizio di connettività a Banda Larga su tecnolgia FWA-Fixed Wireless Access. Un risultato raggiunto grazie alla disponibilità con cui l’azienda EOLO Spa ha accolto l’attività di indagine promossa dall’amministrazione, ed alla quale ha deciso di dare seguito attivando azioni che hanno portato ad ampliare la copertura del proprio servizio, inizialmente concentrata principalmente sulla frazione di Cerasa, dal 45% al 95% attuali.

La tecnologia FWA, assieme alla tecnologia FTTH-Fiber To The Home in corso di realizzazione, rientra nel Piano Strategico Nazionale Banda Ultra Larga che permette una velocità massima di connessione di 30 Mb in download e 3 Mb in upload, molto più performante di quella attualmente disponibile con tecnologia ADSL via cavo che raggiunge velocità massime da 7/20 Mb in download e 1 Mb in upload. “L’Amministrazione comunale – scrivono il sindaco Filippo Sorcinelli e l’assessore alle Nuove Tecnologie Stefano Giraldi – intende ringraziare EOLO Spa per l’interesse dimostrato verso il nostro territorio. Ci fa piacere inoltre comunicare che oltre all’investimento per la copertura, EOLO Spa ha riservato una promozione commerciale pensata per le famiglie residenti ed un contatto telefonico diretto a disposizione dei cittadini del nostro comune per richiedere informazioni sulla loro offerta, di cui i dettagli verranno comunicati alla cittadinanza attraverso il canale ufficiale WhatsApp del comune”.

