Auto in fiamme nel piazzale di un distributore: incendio spento dai vigili del fuoco / VIDEO

JESI – I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio, alle 18,40, in via XX Luglio, a Jesi, per un incendio di un’auto, nel piazzale di un distributore di carburanti.

La squadra di Jesi, sul posto con tre automezzi, ha spento le fiamme propagatesi velocemente ed ha poi messo in sicurezza tutta l’area circostante. Non si segnalano danni a persone.

QUI SOTTO un video dell’intervento:

