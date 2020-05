Anche a Senigallia una domenica di passeggiate con tanta gente sul lungomare

SENIGALLIA – Anche a Senigallia la tendenza della prima domenica della Fase 2 è stata quella riscontrata in tutte le città turistiche: spiaggia, lungomare e spazi verdi affollati per tutta la giornata, soprattutto nel primo pomeriggio. E non sempre, purtroppo, c’è stato il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria in corso.

Molti sono usciti per un gelato oppure per comprare un omaggio floreale, in occasione della Festa della mamma.

