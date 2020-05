Anche a Fano si può tornare a visitare i defunti nei cimiteri: pianificati gli interventi di pulizia straordinaria

di SARA CUCCHIARINI*

FANO – Da oggi, lunedì 4 maggio, con l’avvio della fase 2, sarà di nuovo possibile tornare al cimitero a salutare i propri cari, muniti di mascherina e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Per svolgere attività di cura delle tombe e/o dei fiori votivi c’è l’obbligo di usare i guanti procedendo al lavaggio delle mani con soluzione idroalcolica prima e dopo l’uso degli stessi.

In vista di questa riapertura abbiamo effettuato sopralluoghi in tutti gli 8 cimiteri cittadini per pianificare con le imprese che hanno in gestione la cura del verde (coop sopra il muro e coop poliedro) importanti interventi di pulizia straordinaria: provvedendo alla sanificazione dei locali cimiteriali e di tutti i padiglioni, rimuovendo dalle tombe fiori secchi o fradici e proseguendo con l’attività di manutenzione del verde già effettuata in vista delle festività pasquali. In questo periodo, inoltre, abbiamo concluso l’iter per la presa in consegna dei bagni al cimitero dell’ulivo, ora fruibili per i visitatori.

In tanti ci avete scritto in questo periodo, siamo consapevoli che la chiusura dei cimiteri comunali ha comportato un grande sacrificio per molti di voi, particolarmente ora, ma questa limitazione si è resa indispensabile per la tutela di un bene prezioso, la salute pubblica.

Siamo nella fase 2, possiamo muoverci di più ma le cautele vanno sempre mantenute, non bisogna abbassare la guardia. Grazie a tutti per la pazienza e la collaborazione.

*Assessore ai Servizi cimiteriali, interni e demografici – Fano

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it