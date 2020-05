Al via domani a Trecastelli i lavori per il rifacimento del manto di alcune strade

Il sindaco Marco Sebastianelli rende noto che presto saranno effettuati anche importanti interventi nelle scuole

TRECASTELLI – L’Amministrazione comunale, comunica ai cittadini che lunedì (18 maggio) prenderanno il via i lavori per il rifacimento del manto stradale di alcuni tratti di strade comunali; le vie interessata saranno quelle di Via Santo Stefano, Via Antonelli e Via Aldo Moro.

“Si riparte con tutte le precauzioni del caso, nel rispetto delle norme, ma bisogna assolutamente ripartire – commenta il sindaco Marco Sebastianelli (nella foto) – gli Enti Pubblici Locali hanno un ruolo importante anche nella ripresa economica del territorio. In queste settimane è stato fatto un lavoro rilevante per portare avanti tutti gli obbiettivi che l’Amministrazione si è posta in fase di bilancio; con riferimento alle infrastrutture comunali, oltre agli interventi che partiranno lunedì, si sta procedendo a definire la progettazione di opere importanti sul nostro Comune, in termini di sicurezza stradale, quali le rotatorie in Via Nevola, Via Fornace, Via Mulino a Passo Ripe e quella in Via del Bosco a Monterado, in accordo e cofinanziate con la Provincia di Ancona, a cui va il mio ringraziamento e quello di tutta l’amministrazione per aver stanziato le risorse necessarie nel proprio bilancio.

Allo stesso modo a breve partiranno importanti interventi di edilizia scolastica, in continuità del progetto “SCUOLE SICURE” che ho già visto attuati diversi investimenti per l’adeguamento sismico degli edifici scolastici della Città di Trecastelli. Nello specifico, gli interventi che vedranno il via a breve saranno l’adeguamento simico e l’efficientamento energetico della scuola di Ponte Rio finanziato per 450.000 euro e l’adeguamento sismico della palestra della scuola di Ripe finanziato per 115.000 euro.

Pur in questo contesto del tutto particolare, l’Amministrazione nelle prossime settimane darà avvio ad ulteriori progetti programmati e previsti nel mandato amministrativo.

