Al via anche a Senigallia l’indagine sierologica per combattere il Covid-19

L’appello del sindaco Mangialardi: “Diamo il nostro contributo e aiutiamo la medicina”

SENIGALLIA – Anche a Senigallia sono iniziati da ieri i primi prelievi relativi all’indagine sierologica nazionale affidata alla Croce Rossa Italiana dal ministero della Sanità e dell’Istat.

Nelle Marche sono 5000 i cittadini che, a partire dall’età di 2 anni fino a giungere agli over 70, verranno contattati tramite il numero 0655101400 per un’intervista conoscitiva dalla quale scaturirà un appuntamento per un esame del sangue gratuito nella struttura di prelievo più vicina. Per i comuni di Senigallia, Ostra Vetere, Serra de’ Conti e Montemarciano, l’incaricato dell’intervista e del successivo prelievo è il Comitato di Senigallia della Croce Rossa Italiana.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 800065510.

“Si tratta di un’iniziativa molto importante – afferma il sindaco Maurizio Mangialardi – che consentirà ai cittadini individuati di aiutare concretamente la medicina a studiare e ad approfondire la conoscenza del Covid-19 e, quindi, a combatterlo in maniera sempre più efficace. Per tale motivo chiedo a tutti coloro che verranno contattati dalla Croce Rossa Italiana di mettersi a disposizione di questo progetto: con un semplice prelievo di sangue possiamo contribuire a salvare vite umane. Colgo l’occasione per ringraziare il Comitato senigalliese della Croce Rossa e il suo presidente Andrea Marconi per questo ennesimo servizio a favore della nostra comunità, svolto come sempre con grande impegno, passione e dedizione”.

