Al via a Senigallia i lavori di riqualificazione stradale in alcuni tratti della città

SENIGALLIA – Prenderanno avvio lunedì 18 maggio i lavori di riqualificazione di un tratto in via Strada Prima, compreso tra l’uscita del sottopasso e l’incrocio con via Strada Quarta, e un tratto di via Strada Terza, tra il numero civico 4 e l’incrocio con via Strada Prima. In entrambi i casi il transito veicolare sarà interdetto per l’intera mattinata. Gli interventi prevedono il rifacimento del manto bituminoso.

A seguire analoghi lavori saranno eseguiti su lungomare Alighieri, nei tratti di fronte a via Dalmazia e via Grosseto e successivamente in via Garibaldi, a Marzocca, nel tratto compreso tra il numero civico 47 e la fine della strada. In questo ultimo intervento il transito dei veicoli sarà sospeso nelle giornate di lunedì 18 e martedì 19 maggio.

“Si tratta di una serie di interventi – affermano il sindaco Maurizio Mangialardi e l’assessore ai Lavori pubblici Enzo Monachesi – che i cittadini delle zone interessate ci avevano chiesto e che l’Amministrazione comunale ha scelto di eseguire per migliorare la sicurezza della circolazione”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it