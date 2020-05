Acconciatura ed estetica, le regole da seguire per una riapertura in sicurezza

Riunione online con la categoria organizzata da Cna e Master Quality. Prodotte anche locandine per informare la clientela da esporre nelle attività

PESARO – Riapertura in sicurezza. La Cna di Pesaro e Urbino, in vista della riapertura delle attività di estetica e acconciatura, ha già inviato ai propri associati le linee guida per il rispetto della sicurezza e delle norme anti-contagio producendo in proposito delle locandine da poter affiggere all’interno della propria attività ad informazione del personale e della clientela sulle regole da seguire. Non solo.

Per aggiornare la categoria sulle disposizioni da seguire Cna Benessere e sanità, in accordo con Master Quality (la società della Cna specializzata in prevenzione e sicurezza sul lavoro), ha organizzato una riunione online con la categoria che si terrà domani, mercoledì 13 maggio con inizio alle ore 15.30.

Per partecipare occorrerà collegarsi a: https://meet.google.com/jnx-asdw-cfn

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it