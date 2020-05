A Senigallia riaprono anche la Rotonda a mare, la biglietteria del teatro La Fenice e i campi da tennis delle Saline

SENIGALLIA – Si comunica che a partire da questo fine settimana la Rotonda a mare e la biglietteria del teatro La Fenice riapriranno al pubblico.

Per quanto concerne la Rotonda, le aperture in calendario, che riguardano in tutti i casi la parte esterna della struttura, sono quelle del 30 e 31 maggio, e del 2, 6 e 7 giugno: la mattina dalle ore 10,30 alle ore 12,30, e il pomeriggio dalle ore 16,30 alle ore 20. A partire dal 13 giugno, poi, scatterà l’apertura giornaliera dalle ore 18 alle ore 24.

Per accedervi in sicurezza l’accesso sarà contingentato per garantire le distanze previste dalla normativa e si dovrà seguire un percorso obbligato sia in entrata che in uscita.

La biglietteria del teatro La Fenice, invece, riaprirà i battenti dal 29 maggio e resterà aperta tutti i venerdì e sabato, dalle ore 17 alle ore 20. L’ingresso sarà consentito ad una sola persona alla volta, mentre le persone in coda saranno tenute a osservare il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro nell’area immediatamente esterna.

Infine, dopo la pista di atletica e il Pattinodromo, da sabato 30 maggio riapriranno anche i campi da tennis delle Saline secondo il consueto orario stagionale.

