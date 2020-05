A Senigallia la maggioranza consiliare chiede di ridurre i tributi locali: argomento all’esame della Commissione

SENIGALLIA – “La maggioranza consiliare di Senigallia – si legge in un documento – manifesta soddisfazione al presidente del Consiglio comunale di Senigallia Dario Romano, al presidente della terza commissione permanente e agli uffici competenti per la rapidità con la quale si è convocata la commissione per questo pomeriggio, lunedì 18 maggio, alle ore 17,30.

La richiesta nasce dalla discussione generale che si è tenuta durante il Consiglio comunale dello scorso mercoledì 13 maggio su mozioni e ordini del giorno presentati da alcune forze politiche di maggioranza e opposizione, tutte avente come tema le difficoltà economiche di famiglie e aziende senigalliesi causate dal lockdown prima e dalla compromessa stagione estiva che sta per iniziare.

“L’ordine del giorno presentato dalla maggioranza esprime viva preoccupazione per gli effetti che le misure di contrasto all’emergenza sanitaria hanno provocato e provocheranno sul tessuto economico cittadino, sulle famiglie e sul bilancio del Comune di Senigallia; invita l’Amministrazione comunale ad adottare politiche di riduzione dei tributi locali proporzionali ai cali di fatturato subiti dalle attività economiche cui è stata imposta la chiusura, in ogni caso senza che ciò comporti correlativo aggravio di imposizione sulle famiglie o riduzione dei servizi essenziali resi dall’ente; chiede all’Amministrazione comunale di Senigallia di farsi parte attiva e promotrice con enti sovraordinati, Anci e Governo, affinché siano adottati tutti gli opportuni atti normativi e trasferite agli enti locali tutte le risorse necessarie ad attuare le politiche di riduzione dei tributi locali, nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell’ente, ad investimenti e servizi essenziali resi invariati.

“La richiesta di un rinvio in commissione è stata proposta proprio dal consigliere Simeone Sardella dal momento che, proprio in quello stesso momento in cui si svolgeva il nostro Consiglio comunale, il Governo Centrale discuteva delle coperture e delle misure economiche che aprivano la strada al decreto rilancio, ci sembrava giusto e coerente discutere dopo aver conosciuto le iniziative messe in campo dal Consiglio dei Ministri e contemporaneamente confrontarci con gli uffici competenti dell’Amministrazione comunale per giungere, auspichiamo, ad un documento unico – conclude la maggioranza di Senigallia – sottoscritto dalle forze politiche attive in questa consiliatura”.

