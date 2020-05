A Senigallia Consiglio comunale (mercoledì) ancora convocato in videoconferenza

SENIGALLIA – Il consiglio comunale di Senigallia tornerà a riunirsi in videoconferenza mercoledì 27 maggio. La sessione, convocata alle ore 15 dal presidente Dario Romano, inizierà con il consueto spazio riservato a interrogazioni e interpellanze.

A seguire saranno discusse le seguenti pratiche: 1) Approvazione del rendiconto della gestione dell’esercizio finanziario 2019; 2) ratifica della variazione di bilancio prevista dalla deliberazione di giunta municipale n. 52 del 31 marzo; 3) variazione di bilancio di previsione finanziario armonizzato 2020-2022; 4) rinegoziazione per l’anno 2020 dei prestiti concessi agli enti locali dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa; 5) approvazione delle modifiche al Regolamento comunale per la concessione dei beni demaniali del patrimonio non disponibile e per l’applicazione del relativo canone.

L’ordine del giorno prevede poi il voto sulla proposta di convocazione del Consiglio Grande sulla gestione sanitaria dell’epidemia di Covid-19, nonché le prospettive del presidio ospedaliero di Senigallia e della medicina del territorio.

Seguirà l’approvazione del Regolamento per la concessione in uso di infrastrutture di pubblica illuminazione per impianti di comunicazione elettronica.

Infine, l’assise si concluderà con la discussione di tre mozioni. Le prime due, firmate dal consigliere Sardella, riguardano rispettivamente l’attuazione di misure di tutela e promozione della mobilità sostenibile, in particolare quella ciclistica, e l’adesione di Senigallia alla Settimana europea della mobilità sostenibile. La terza, presentata dai consiglieri Sardella e Angeletti, concerne invece la questione delle fermate dei treni regionali alla stazione Marzocca.

Come sempre, i lavori del consiglio potranno essere seguiti in diretta streaming sulla web tv comunale attraverso la piattaforma digitale senigallia.halleymedia.com, accessibile anche dal sito web comunale www.comune.senigallia.an.it.

