A Jesi la Polizia locale dona un defibrillatore alla Croce Verde

JESI – Un defibrillatore semi-automatico all’avanguardia da utilizzare nei delicatissimi interventi di emergenza è stato acquistato dalla Croce Verde di Jesi con i fondi donati dal corpo di Polizia locale che ha dato vita ad una raccolta fondi proprio per sostenere la benemerita associazione. La simbolica consegna del macchinario è stata effettuata alla presenza del comandante Cristian Lupidi e del presidente della Croce Verde Samuele Piersanti che ha detto: “Ringrazio tutto il Comando della Polizia Locale che, su impulso dell’agente Valentino Donzelli, si è reso protagonista di questa graditissima iniziativa. Questo gesto di altruismo dimostra la loro sensibilità e riconoscenza al volontariato ed alla tutela di chi più né ha bisogno, e per questo esprimiamo il più ampio plauso per il nobile gesto”.

Per un dono effettuato, un altro ricevuto. La ditta Sanificando di Diego Gentilini ha infatti proceduto ad un intervento di sanificazione degli uffici della Polizia Locale di piazza Indipendenza e delle vetture. Un gesto particolarmente apprezzato con il ringraziamento del comandante Lupidi, esteso anche all’autolavaggio Zangiacomi che, parimenti, si è reso protagonista di un intervento per sanificare i veicoli degli agenti di Polizia Locale.

