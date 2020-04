Webinar di Altovalore con Francesco Casoli per immaginare il futuro delle imprese dopo l’emergenza Coronavirus

Fissato per venerdì 24 aprile, alle ore 18, l’incontro interattivo aperto al pubblico sul tema delle aggregazioni di imprese per affrontare il futuro dopo il Covid-19

ANCONA – Immaginare il futuro delle imprese dopo il lockdown dovuto all’emergenza Corona Virus. Sarà questo il complesso scenario in cui si muoverà il webinar di Altovalore “Marche e PMI: l’importanza delle aggregazioni” in programma per il 24 aprile, dalle ore 18 alle ore 19, con la partecipazione di Francesco Casoli presidente del Gruppo Elica e di altri esponenti del mondo accademico e imprenditoriale.

Il tema centrale dell’incontro gratuito, che si terrà sulla piattaforma Zoom.us (iscrizione al link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_T4g2FYViQ1GB_9AXofl4ug), sarà la debolezza strutturale delle piccole e medie aziende dovuta al fattore dimensionale, con un focus su quelle del nostro territorio. A seguito dell’attuale crisi Covid-19 emerge con urgenza per le nostre imprese la necessità di sviluppare progetti di aggregazione. Sia per rafforzare le realtà ancora in salute, sia come strumento di ristrutturazione per quelle in difficoltà che presentano elementi di valore.

Verranno prese in esame le difficoltà, non solo di carattere culturale ma anche e soprattutto normative e burocratiche, che ostacolano questi processi virtuosi che mai come in questa fase economica andrebbero agevolati e veicolati.

Proprio su quest’ultimo argomento, durante il periodo di lockdown, Altovalore si è confrontata con soggetti istituzionali, addetti ai lavori, imprenditori e Università, identificando una lista di problematiche e sviluppando ipotesi di lavoro, basate in particolare su operazioni di fusione ed acquisizioni, come soluzioni possibili per rendere strutturalmente più solide le nostre imprese.

Il webinar sarà articolato in forma di intervista/conversazione con Francesco Casoli. Interverranno anche il prof. Paolo Sospiro del Centro Imprenditorialità e Innovazione della UNIVPM. Durante l’incontro saranno esposti e commentati alcuni report statistici sul tema, redatti dal CII. Ulteriori contributi saranno apportati dai soci fondatori di Altovalore, Pierluigi Milantoni e Paolo Bolli. L’interattività del seminario sarà garantita dalla possibilità per il pubblico della sala virtuale di porre domande sotto la regia del noto comunicatore Alvin Crescini.

Successivamente al webinar sarà predisposta una riduzione televisiva della durata di mezz’ora e alcune ‘pillole’, di circa 2 minuti, che saranno diffuse sui canali social di Altovalore.

Altovalore.net srl è una società di consulenza fondata a Marzo 2018 da Paolo Bolli e Pierluigi Milantoni che hanno percepito come le complessità sempre più ampie del marcato, dovute a fenomeni come la globalizzazione e le continue crisi economiche, non possono essere affrontate da consulenti singoli. Per risolvere i problemi all’interno delle aziende occorre strutturare dei team di professionisti capaci di lavorare in armonia per mettere al servizio del cliente le proprie esperienze e conoscenze che, sommate insieme, amplificano e potenziano la capacità di individuare e porre in essere soluzioni a specifiche problematiche aziendali.

Ad oggi Altovalore ha associato a sé circa 50 partners, specializzati in aree diverse, selezionati con criteri di professionalità, esperienza ed etica ma soprattutto con una spiccata predisposizione a lavorare in team.

I servizi offerti sono molteplici, dalla consulenza di direzione si spazia verso servizi evoluti per lo sviluppo aziendale, servizi di ottimizzazione organizzativa e produttiva e progetti di ristrutturazione aziendale. Una particolare attenzione è destinata a operazioni di Mergers & Acquisitions e alle ristrutturazioni tramite fusioni aziendali. Le operazioni di aggregazione tra aziende, infatti, ripropongono il valore dell’unione qualitativa e dimensionale che è alla base della Altovalore.net e che è visto come valore fondamentale per garantire un futuro alle nostre imprese.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it