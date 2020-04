Viola gli obblighi di quarantena per andare a comprare la cocaina: bloccato dai carabinieri mentre torna a casa

CORINALDO – In questi giorni i carabinieri della Compagnia di Senigallia stanno svolgendo mirati servizi finalizzati a prevenire e contrastare il fenomeno epidemico legato al virus Covid-19. Ieri pomeriggio a Corinaldo i militari della locale Stazione hanno controllato una Fiat Punto, a bordo della quale viaggiava un ragazzo di 28 anni, del luogo.

Alla domanda dei carabinieri su quale fosse il motivo della sua presenza fuori dall’abitazione il ragazzo ha risposto che stava andando a comprare le sigarette. Ciò che invece i militari hanno trovato, a seguito di perquisizione personale e veicolare, sono stati 3 involucri in cellophane contenenti cocaina, nascosti tra i capi di abbigliamento del ragazzo.

La droga è stata sottoposta a sequestro amministrativo e il 28enne è stato segnalato alla Prefettura di Ancona come assuntore di sostanza stupefacente. Nei suoi confronti è stata inoltre elevata la sanzione amministrativa pari a 533 euro, per aver violato le norme nazionali relative alla circolazione delle persone in relazione all’emergenza Covid-19.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it