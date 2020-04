Varotti accusa: “Dalla Regione nessuna iniezione di liquidità agli operatori del turismo, della ristorazione e del commercio che sono i più colpiti dalla crisi”

di AMERIGO VAROTTI*

PESARO – Contributi regione Marche? Ma di che parliamo? Grande enfasi è stata data ieri sui giornali e sui social alla notizia che la Regione Marche nel consiglio fiume di giovedì scorso avrebbe messo a disposizione milioni di euro per le imprese.

Ci sarebbe veramente da ridere se non fosse veramente tragico il momento e quasi del tutto INUTILE il provvedimento regionale.

Parlano di misure a sostegno della liquidità aziendale!!! Ma a parte i contributi a fondo perduto per le aziende agricole per gli altri settori – soprattutto quelli più colpiti – NON C’E’ PROPRIO NULLA .

Nessuna iniezione di liquidità agli operatori del turismo e della ristorazione o del commercio che sono maggiormente danneggiate dalla crisi e dalla chiusura delle loro attività!!

Niente contributi ai tour operator che fanno incoming e che hanno perduto tutti gli investimenti di un anno di lavoro; niente alle guide turistiche.

Han preferito dare inutilmente 4 milioni di euro ai Confidi per finanziamenti che le imprese non chiederanno dopo l’approvazione del decreto liquidità governativo molto più vantaggioso e opportuno e semplice.

Ma evidentemente c’era un motivo per insistere in questa scelta!!!!

Quindi la Regione non ha proprio fatto nulla per le imprese!

In più ha fatto un regalino agli agriturismo che da ieri – contrariamente ad ogni logica ed alla stessa legge regionale sull’agriturismo – potranno fare “ RISTORAZIONE SENZA SOMMINISTRAZIONE “ al domicilio del consumatore.

Favorino che era stato evidentemente garantito con largo anticipo ( non c’era quindi bisogno del Consiglio regionale ) visto che i giornali già ieri mattina abbondavano di proposte gastronomiche da parte degli agriturismi.

Favore che contrasta con la stessa legge regionale sull’agriturismo che prevede :

Che la somministrazione avvenga all’interno dell’azienda ( articolo che viene così modificato) Che le degustazioni all’esterno possano essere effettuate solo GRATUITAMENTE Che non si possa utilizzare la parola “ristorazione “ quando si parla di agriturismo.

Che dire? Grazie Regione Marche.

Ci ricorderemo anche di questo al momento opportuno.

*Direttore generale Confcommercio Marche Nord

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Ag – RIPRODUZIONE RISERVATA - www.laltrogiornale.it