Un’asta online per aiutare gli enti che si battono contro il Coronavirus

di FABRIZIO ILACQUA

CHIARAVALLE- E’ un momento difficile per tutti, ma non è il momento di mollare, anzi è il momento in cui ognuno di noi può fare la propria parte. Solidarietà ed aiuto agli altri possono declinarsi in tanti modi e gli artisti della Vallesina, ma non solo, hanno deciso di indire un’asta benefica per raccogliere denaro da devolvere a chi si sta battendo quotidianamente contro la minaccia che colpisce tutti noi, soprattutto i piccoli enti. Essendo gli artisti partecipanti un po’ di tutta Italia, dalla Vallesina alla Puglia a Napoli, da Latina all’Emilia Romagna, gli introiti dell’asta verranno pertanto devoluti a quegli enti che si trovano ad operare nei territori di pertinenza dei singoli artisti.

Gli aggiudicatari dell’asta, dunque, su indicazione dell’artista devolveranno appunto la somma versata per l’opera agli enti indicati. L’asta organizzata, tramite social network, dal Movimento di Artisti denominato COVID 19 ARTISTI UNITI inizierà, oggi, 06/4/2020 alle ore 15.00 e terminerà il 09/4/2020 alle ore 15.00. Le offerte saranno pubblicate sul profilo Facebook o Instagram di ogni artista partecipante, commentando direttamente il post che propone l’opera oggetto dell’asta.

Gli organizzatori dell’iniziativa, Giulia Mugianesi, Romolo Diotallevi e Nicola Canarecci, commentano: “In un momento difficile come questo molti artisti hanno sentito l’importanza di essere presenti attivamente nell’emergenza, dimostrando sensibilità e solidarietà agli enti coinvolti in prima linea nell’emergenza. Il nostro vuole essere un intervento concreto, un aiuto per il presente, ma che potrà aprire la strada a nuove iniziative artistiche e solidali in futuro”. Ogni artista gestirà l’asta direttamente sul proprio profilo pubblicando la propria opera e l’immagine dell’iniziativa. La base d’asta è di 50 euro e rilancio fisso di 20 euro da indicare nei commenti. Il vincitore dell’asta dovrà devolvere la somma finale direttamente all’ente territoriale prescelto.

Le opere verranno consegnate alla fine delle restrizioni e nel rispetto delle normative vigenti info : Gruppo Fb. COVID19 ARTISTI UNITI.

