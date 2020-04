Un pezzo di Ostra in un bellissimo brano musicale di Paolo Fuligni

Il giovane artista tratta la storia travagliata dei nonni, tra i quali il pittore Tarcisio Bedini, deceduto a soli 32 anni in un incidente stradale

OSTRA – E’ stato prodotto e pubblicato in questi giorni un nuovo brano musicale di Paolo Fuligni, un giovane artista di Ostra.

“Sono un ragazzo di Ostra, paesino nella provincia di Ancona, per diletto – si presenta Paolo Fuligni – scrivo canzoni e come dico sempre, c’è chi ha diari e chi scrive poesie, o chi disegna per esprimersi e pensare, io scrivo canzoni.

“Con degli amici, tra i quali alcuni che vivono l’ambito musicale da molto tempo, ho registrato il primo singolo che tratta della storia travagliata dei miei nonni.

“Mio nonno – aggiunge Paolo Fuligni – è il pittore ostrense Tarcisio Bedini, che purtroppo è scomparso a 32 anni per un incidente stradale, lasciando due figli piccolissimi a mia nonna, la quale lo ama come allora e questa cosa mi ha sempre stupito. Gli imprevisti della vita possono cambiare tutto da un momento all’altro, ma se dietro c’è del vero non si cancellerà mai niente”.

QUI SOTTO il video:

