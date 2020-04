“Un augurio di Buona Pasqua a tutti gli operatori sanitari impegnati contro il Covid-19”



SENIGALLIA – “Oggi gli eroi stanno in corsia, indossano una mascherina, dei guanti e dei lunghi camici che abbiamo imparato essere in TNT, oggi gli eroi sono diventati quegli operatori sanitari che stanno combattendo, come soldati in trincea, contro un nemico invisibile.

“A voi medici e infermieri, a voi operatori socio sanitari e del Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza e a tutti voi dipendenti del nostro ospedale cittadino – si legge in un documento del Rotaract Club di Senigallia -, in particolare ai tanti impegnati nel reparto Covid, vogliamo augurare a nome di tutti i soci e di tutti i cittadini che hanno partecipato alla raccolta fondi lanciata a favore del nostro ospedale, un grandissimo augurio di Buona Pasqua e un immenso ringraziamento per la dedizione con la quale state portando avanti il vostro lavoro in questo particolare momento di emergenza.

“L’impegno che come Club ci siamo presi con questa campagna di fundraising, assieme al Rotary Club e al Comune di Senigallia, si è rivelato essere molto più di una semplice raccolta fondi, ma siamo felici di poter dare il nostro contributo garantendo a voi operatori sanitari, grazie alle piccole donazioni di tanti, di poter svolgere il vostro lavoro in sicurezza.

“Insieme ce la faremo e quando tutto questo sarà passato ci guarderemo indietro con le lacrime agli occhi e il cuore colmo di dolore, ma anche con la consapevolezza di aver superato un momento storico e la voglia di ripartire con più determinazione di prima.

“Risuona forte il motto che il Distretto 2090 ha scelto per questo nostro anno rotaractiano e che si adatta molto bene anche a questo singolare periodo: “Vedete orizzonti dove gli altri disegnano confini”. Buona Pasqua.

