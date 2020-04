Terminati a Marzocca i lavori della nuova rotatoria nell’area ex Agostinelli

SENIGALLIA – Continua a prendere forma la rigenerazione urbana dell’area ex Agostinelli di Marzocca che, dopo molti anni di progressivo degrado, sta andando ora verso un recupero che porterà a integrarla con il contesto della frazione.

Mentre è in corso di ultimazione la struttura che ospiterà il nuovo supermercato con i relativi parcheggi a beneficio degli insediamenti limitrofi, la scorsa settimana sono terminati i lavori per l’allargamento di via della Marina e la realizzazione di una rotatoria all’incrocio tra quest’ultima via e via della Resistenza.

“Si tratta – spiega il sindaco Maurizio Mangialardi – di un tassello fondamentale del processo di riqualificazione che abbiamo avviato. Con la rotatoria tra via della Marina e via della Resistenza, infatti, miriamo a rendere razionale, e soprattutto sicura, la circolazione in un’area dove oltre al supermercato, sorgeranno complessivamente circa 85 nuovi appartamenti per altrettante famiglie. È dunque importante che la filosofia smart che anima il progetto del nuovo quartiere di Marzocca includa l’organizzazione della viabilità”.

